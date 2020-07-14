Циганик: Агробізнес не отримував від Смалійчука грошей за перемогу над Рухом

У президентів Руху та Агробізнесу Григорія Козловського і Олега Собуцького теплі відносини.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, ніяких грошей Агробізнес не отримував. І не збираються отримувати. І навіть якщо вони будуть запропоновані, я так розумію, команда, де президент Олег Собуцький, просто відмовиться від цього.

Тому що по-перше, у них досить теплі відносини з президентом Руху Григорієм Козловським. По-друге, історія зі стимулюванням матиме серйозне продовження. Комітет з етики розглядає цей момент", - зазначив Циганик.