Циганик назвав головних претендентів на вихід до УПЛ

У Першій лізі Рух, Металіст 1925, Минай, Волинь та Інгулець є головними претендентами на підвищення у класі.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Хто вийде до УПЛ? Раніше готувалися команди. Після карантину їх стан інший. На перший план виходять бійцівські якості футболістів. У якої команди більше досвідчених футболістів, та більше матиме шансів на вихід. Впевнений, що будуть ще змінюватися лідери. Думаю, що Рух ще повернеться до трійки найкращих.

Я виділяю 5 команд, які є головними претендентами на вихід до УПЛ. Це Інгулець, Металіст 1925, Рух, Волинь та Минай. У кого витримають нерви, ті отримають путівки.

Нині у Першій лізі неймовірні матчі відбуваються, забивають суперголи. Подивіться який гол забив Сітчінава на 30-ій секунді.

Розчарувала мене гра Волині. Те ж можу сказати про Рух. Впевнений, що Рух і Волинь сконцентруються і відтягнуться", - зазначив Циганик.