Циганик: За Миколенком стежили скаути Манчестер Сіті

Динамо готове розглянути хорошу пропозицію від серйозної команди по захиснику Віталію Миколенку.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Якщо надійде хороша пропозиція від серйозної команди (наприклад, Манчестер Сіті) по Миколенку, то Динамо розгляне варіант. Знаю, що скаути містян точно стежили (можливо, не як першу опцію) за лівим захисником київського клубу. Якщо буде серйозна пропозиція і сам футболіст захоче, вдасться домовитися про гроші і ціна буде більш-менш адекватна, то Миколенко зможе переїхати в іншу команду", - зазначив Циганик.