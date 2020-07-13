Козлова засудили до 2 років

У Білорусі суд виніс вирок причетним до договірних матчів у футболі, а один з учасників цієї справи Олексій Козлов отримав тюремний термін.

Про це повідомляє Прессбол.

Мова йде про як мінімум 16 договірних матчів, як встановило слідство. А також про факти розкрадань, пов'язаних з шахрайським заволодінням грошей букмекерських контор.

Зі всіх обвинувачених, реальний тюремний термін отримав лише один футболіст – колишній гравець білоруських клубів Торпедо-БелАЗ, мінського Динамо, Білшина, Нафтан, Орша та олімпійської збірної Білорусі Олексій Козлов. Його засудили до 2 років колонії посиленого режиму. Після оголошення вироку він був узятий під варту прямо в залі суду.

Раніше, Динамо-Брест на виїзді зіграло внічию з Смолевичами (3:3).

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