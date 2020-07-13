 Колишній гравець збірної Білорусі отримав тюремний термін за договірні матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня: В Cirque du Soleil працювало понад 50 українських гімнастів
Сьогодні 13:19 586
В УПЛ назвали дату проведення матчу за Суперкубок України
Сьогодні 18:40 599
Манчестер Сіті зіграє в Лізі Чемпіонів
Сьогодні 12:34 541
Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією в 30 турі УПЛ
Вчора 21:21 2431 3
Дубль Мерседеса та повний провал Феррарі. Огляд Гран-прі Штирії
Вчора 20:12 802
Гамільтон виграв Гран-прі Штирії, Феррарі зійшли після першого кола
Вчора 17:45 789
Миколенко може перейти до французького клубу
Вчора 13:51 4621
Хейні звинуватив Ломаченка у зриві титульного бою
Вчора 12:41 4950 1
Стаховський: Якщо дивитися російські канали, то в Україні тільки фашисти
Вчора 10:25 1136 9
Камару переміг Масвідаля та захистив титул чемпіона світу
Вчора 09:55 652
Блоги
Український курсант встановив унікальний рекорд
Український курсант встановив унікальний рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 21:27 1003
Ястремська зналася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал
Ястремська зналася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал Андрій Твердохліб
Вчора 21:13 2495
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 785
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса Андрій Твердохліб
Вчора 00:41 4879
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу Андрій Твердохліб
11.07.2020 21:06 10417
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику Андрій Твердохліб
11.07.2020 18:15 466
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
11.07.2020 15:29 411
Два роки тому Ярмоленко став гравцем Вест Гема. Усі голи українця за молотобійців
Два роки тому Ярмоленко став гравцем Вест Гема. Усі голи українця за молотобійців Андрій Твердохліб
11.07.2020 13:02 1264
16 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
16 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
11.07.2020 11:38 888
Історія дня: секс-скандал у Манчестер Юнайтед або Як там дружина?
Історія дня: секс-скандал у Манчестер Юнайтед або Як там дружина? Valeriy Ruchka
11.07.2020 10:03 975
Віцечемпіонка світу та Всесвітніх ігор: У професійному сумо є жорстка дідовщина
Віцечемпіонка світу та Всесвітніх ігор: У професійному сумо є жорстка дідовщина Valeriy Ruchka
11.07.2020 09:37 559
Редкач провів спаринг проти Девіса
Редкач провів спаринг проти Девіса Valeriy Ruchka
11.07.2020 08:31 646
Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль
Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль Андрій Твердохліб
10.07.2020 21:35 882
Ретро дня. Чемпіонський бій Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов
Ретро дня. Чемпіонський бій Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов Андрій Твердохліб
10.07.2020 18:16 823 2
Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ
Свавілля в житомирському футболі: функціонери не реагують, а районна федерація отримує відзнаку УАФ Андрій Твердохліб
10.07.2020 13:20 2846
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Циганик: Вернидуб міг очолити Динамо 190
20:25 Футбол Український нападник залишив польський клуб 359
20:10 Футбол Ворсклу не влаштувала пропозиція Легії по голкіперу Різнику 413
19:56 Бокс У Дерев'янченка є чотири конкурента на бій з Альваресом 570
19:40 Футбол Циганик назвав головних претендентів на вихід до УПЛ 866
19:24 Футбол Колишній гравець збірної Білорусі отримав тюремний термін за договірні матчі 1183
19:10 Футбол Стала вдома дата нового сезону у Першій лізі 656
18:54 Бокс Редкач викликав на бій Бронера 1240
18:40 Футбол В УПЛ назвали дату проведення матчу за Суперкубок України 599
18:24 Бокс Атлас назвав причину завершення кар'єри Гвоздика 1608
18:10 Футбол Клопп може очолити збірну Німеччини 1060
17:55 Футбол Денисов: Смалійчук вирішив закидати Коломойського плюшевими ведмедиками 1136
17:40 Баскетбол Чемпіон України подовжив контракт із досвідченим форвардом 1160
17:25 Футбол Колишній гравець Шахтаря відмовився переходити в клуб Бекхема 1569
17:10 Баскетбол Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси 1303
16:55 Футбол Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна 2777 1
16:40 ММА Український боєць UFC знявся зі свого дебютного бою 1629
16:25 Футбол Метревелі назвав фатальну помилку Смалійчука 1951
16:10 Футбол Леоненко: Не радує, що Динамо провалює перші тайми 1758
15:50 Хокей Захисник Дніпра продовжив контракт з клубом 2055
15:40 Блог ТОП-100 найкращих моментів сезону в НБА 152
15:23 Баскетбол Прометей підписав гравця збірної України 1965
15:05 Футбол Півзахисника Зорі визнали найкращим гравцем 30 туру УПЛ 2176
14:50 Футбол Парма - Болонья 2:2. Відеоогляд туру 2174
14:37 Футбол Агробізнес презентував нову емблему 2250

Колишній гравець збірної Білорусі отримав тюремний термін за договірні матчі

Сьогодні 19:24 1183 0
Козлова засудили до 2 років
Колишній гравець збірної Білорусі отримав тюремний термін за договірні матчі
#Козлов, #Білорусь

Джерело - sport.24tv.ua.

У Білорусі суд виніс вирок причетним до договірних матчів у футболі, а один з учасників цієї справи Олексій Козлов отримав тюремний термін.

Про це повідомляє Прессбол.

Мова йде про як мінімум 16 договірних матчів, як встановило слідство. А також про факти розкрадань, пов'язаних з шахрайським заволодінням грошей букмекерських контор.

Зі всіх обвинувачених, реальний тюремний термін отримав лише один футболіст – колишній гравець білоруських клубів Торпедо-БелАЗ, мінського Динамо, Білшина, Нафтан, Орша та олімпійської збірної Білорусі Олексій Козлов. Його засудили до 2 років колонії посиленого режиму. Після оголошення вироку він був узятий під варту прямо в залі суду.

Раніше, Динамо-Брест на виїзді зіграло внічию з Смолевичами (3:3).

Нагадаємо, Мілевський пішов на самоізоляцію.

Коментарі ()