Після матчу зі Спортінгом на Зозулю накинувся суперник

Гравці посварилися ще під час гри

Джерело - Чемпіон.

Після матчу іспанської Сегунди Альбасете - Спортінг (1:1) учора ввечері трапилася сутичка між українським нападником господарів Романом Зозулею та захисником гостей Франсіско Молінером.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У кінцівці матчу Молінеро в ігровому епізоді дісталось головою в щелепу від Романа Зозулі. Оборонця з цієї причини на 83 хвилині довелось замінити. Зозуля ж вважав, що суперник симулює.

Після матчу Молінеро вибіг на поле й кинувся до українця. Сутичку розборонили гравці обох команд, однак Роман таки зачепив Франсіско по обличчю.

Наставник Спортінга Мирослав Джукич висловив жаль з приводу сутички після матчу й відзначив, що Молінеро і Зозуля сварилися протягом усього матчу.

Нагадаємо, що у матчі зі Спортінгом Зозуля забив гол.