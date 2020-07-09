Зозуля забив гол і врятував Альбасете від поразки

Джерело - Чемпіон.
У матчі 39-го туру Сегунди Альбасете, за яке виступає український форвард Роман Зозуля, на своєму полі приймав хіхонський Спортінг.
Господарі поступалися в рахунку, проте на 69-й хвилині зрівняли результат завдяки голу Зозулі. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
У нинішньому сезоні Сегунди Роман відзначився 4-ма точними ударами, а Альбасете набрав 46 очок і завис над зоною вильоту (18-е місце), випереджаючи Луго на 1 пункт.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2
39 тур, 9 липня
Альбасете - Спортінг 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Гарсія, 1:1 - 69 Зозуля
Раніше, Валенсія переграла Вальядолід у 35 турі Ла-Ліги.