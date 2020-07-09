 Зозуля забив гол і врятував Альбасете від поразки | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України
Вчора 00:15 3301
УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург
Вчора 20:55 1344
Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків
Вчора 16:55 696
Арум назвав нову дату бою Ломаченко - Лопес
Вчора 16:10 4852
Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
Вчора 12:53 14973 3
Карпати виключили з УПЛ
Вчора 12:03 1393
Динамо Київ - Ворскла Полтава: огляд матчу
Вчора 10:23 699
Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв
Вчора 09:44 10612 1
Максимов: Побоялися випускати Ісенка
Вчора 08:41 2622
Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу
Вчора 00:51 6783
Блоги
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України Андрій Твердохліб
08.07.2020 22:15 755
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука Андрій Твердохліб
08.07.2020 22:10 636
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2020 18:49 964
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
08.07.2020 17:39 702
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
08.07.2020 14:20 1027
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
08.07.2020 10:25 1348
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2020 22:34 855
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія Valeriy Ruchka
07.07.2020 20:24 20791 4
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона Valeriy Ruchka
07.07.2020 14:47 586
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу Valeriy Ruchka
07.07.2020 11:20 401
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:10 Футбол Манчестер Юнайтед знищив Астон Віллу у 34 турі АПЛ 363
9 Липня 2020
23:43 Футбол Зозуля забив гол і врятував Альбасете від поразки 755
23:34 Футбол Легенда Дніпра став найкращим гравцем турніру Kyiv Football Cup-2020 815
23:25 Футбол Колишній легіонер Зорі перейшов до мінського Динамо 1312
23:10 Баскетбол Прометей підписав колишнього гравця Мілуокі 1080
22:55 Футбол Шарай став найкращим бомбардиром Кубка України 1233
22:37 Футбол Мальорка переграла Леванте, Ейбар та Леганес не виявили сильнішого у 35 турі Ла-Ліги 132
22:25 Футбол Удінезе на виїзді розгромив СПАЛ у 31 турі Серії А 1433
22:07 Футбол Тоттенгем не зміг переграти Борнмут, Евертон зіграв внічию з Саутгемптоном у 34 турі АПЛ 244
21:55 Бокс Промоутерська компанія Усика анонсувала свій дебютний вечір боксу 3662
21:43 Баскетбол Чайка підсилилася гравцями збірної України 1911
21:26 Футбол УЄФА затвердив новий формат кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2162
21:10 Бокс Сіренко: Вірю, що Ломаченко з легкістю переможе Лопеса 4108
20:55 Футбол УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург 1344
20:40 Футбол Помер легендарний футболіст донецького Шахтаря 4402
20:26 Теніс Федерер: Завершення кар'єри? Вже скоро 2330
20:10 ММА Пор'є: У другому бою з Гейджи я знову його поб'ю 2729
19:55 Футбол Російський клуб зганьбився, переплутавши фото свого новачка з гравцем Вердера 3218
19:41 Баскетбол Дніпро продовжив контракт з ключовим захисником 3041
19:25 Футбол Мілевський визнаний найкращим гравцем туру чемпіонату Білорусі 3074
19:09 ММА Тренер Нурмагомедова: Я підтримую рішення Хабіба про завершення кар’єри 3288
18:55 Футбол Карпати можуть почати наступний сезон у Першій лізі 3394
18:41 Баскетбол БК Запоріжжя уклав угоду з литовським форвардом 3359
18:25 Бокс Ломаченко почав тренувальний табір перед боєм з Лопесом 4736
18:10 Футбол У гравця Реала виникли проблеми з тестом на коронавірус 3432

Зозуля забив гол і врятував Альбасете від поразки

Вчора 23:43 755 0
Українець відзначився на 69-й хвилині матчу
Зозуля забив гол і врятував Альбасете від поразки
#Альбасете, #Зозуля

Джерело - Чемпіон.

У матчі 39-го туру Сегунди Альбасете, за яке виступає український форвард Роман Зозуля, на своєму полі приймав хіхонський Спортінг.

Господарі поступалися в рахунку, проте на 69-й хвилині зрівняли результат завдяки голу Зозулі. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У нинішньому сезоні Сегунди Роман відзначився 4-ма точними ударами, а Альбасете набрав 46 очок і завис над зоною вильоту (18-е місце), випереджаючи Луго на 1 пункт.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2
39 тур, 9 липня

Альбасете - Спортінг 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Гарсія, 1:1 - 69 Зозуля

Раніше, Валенсія переграла Вальядолід у 35 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()