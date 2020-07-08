Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник

Джерело - sportarena.com.
Валерій Іващенко призначений виконуючим обов'язки головного тренера ФК Оболонь Бровар.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
При цьому головний тренер Оболоні Бровар Олег Мазуренко пішов у відпустку до кінця сезону 2019/2020. До кінця поточного сезону виконуючим обов'язки головного тренера призначений Іващенко.
Оболонь Бровар займає 7-е місце турнірної таблиці Першої ліги. У минулому турі чемпіонату Пивовари розійшлися миром з Прикарпаттям (3:3).
Олег Мазуренко займав посаду півроку. Він був призначений головним тренером в січні, змінивши на посту Сергія Ковальця.