Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник

Призначено нового в.о. наставника команди

Валерій Іващенко призначений виконуючим обов'язки головного тренера ФК Оболонь Бровар.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

При цьому головний тренер Оболоні Бровар Олег Мазуренко пішов у відпустку до кінця сезону 2019/2020. До кінця поточного сезону виконуючим обов'язки головного тренера призначений Іващенко.

Оболонь Бровар займає 7-е місце турнірної таблиці Першої ліги. У минулому турі чемпіонату Пивовари розійшлися миром з Прикарпаттям (3:3).

Олег Мазуренко займав посаду півроку. Він був призначений головним тренером в січні, змінивши на посту Сергія Ковальця.