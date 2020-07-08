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Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник

Сьогодні 16:26 149 0
Призначено нового в.о. наставника команди
Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник
#Іващенко, #Оболонь Бровар

Джерело - sportarena.com.

Валерій Іващенко призначений виконуючим обов'язки головного тренера ФК Оболонь Бровар.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

При цьому головний тренер Оболоні Бровар Олег Мазуренко пішов у відпустку до кінця сезону 2019/2020. До кінця поточного сезону виконуючим обов'язки головного тренера призначений Іващенко.

Оболонь Бровар займає 7-е місце турнірної таблиці Першої ліги. У минулому турі чемпіонату Пивовари розійшлися миром з Прикарпаттям (3:3).

Олег Мазуренко займав посаду півроку. Він був призначений головним тренером в січні, змінивши на посту Сергія Ковальця.

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