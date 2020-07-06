Оболонь Бровар втратила перемогу над Прикарпаттям у 22 турі Першої ліги

Команди забили по три голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру Першої ліги київська Оболонь Бровар вдома втратила перемогу над Прикарпаттям.

Команди видали неймовірний матч. У першому таймі Барчук вивів вперед гостей, реалізувавши пенальті. До перерви господарі не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. У другому таймі Батальський оформив дубль. Але досить скоро завдяки голу гості один гол відіграли. А на 85-ій хвилині зіграв джокер тренерського штабу Прикарпаття - Павлюк зрівняв рахунок.

Чемпіонат України - Перша ліга

22 тур, 6 липня

Оболонь Бровар - Прикарпаття 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 23 Барчук (пен), 1:1 - 38 Батальський, 2:1 - 45+3 Безуглий, 3:1 - 54 Батальський, 3:2 - 56 Безуглий (авт), 3:3 - 85 Павлюк

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.