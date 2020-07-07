Захисник київського Динамо і національної збірної України Віталій Миколенко намагається менше звертати на коментарі уболівальників увагу.

Про це заявив сам футболіст.

"Пресу переглядаю. Коментарі - іноді смішно почитати, що люди пишуть. Але ніяких плюсів від цього для себе не бачу, намагаюся менше звертати на них увагу.

Що повинна вміти дівчина футболіста? Смачно готувати і слухати.

У вільний від футболу час я люблю їздити на риболовлю і грати в комп'ютерні ігри", - сказав Миколенко.