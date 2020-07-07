Джерело - УАФ.
Захисник київського Динамо і національної збірної України Віталій Миколенко намагається менше звертати на коментарі уболівальників увагу.
Про це заявив сам футболіст.
"Пресу переглядаю. Коментарі - іноді смішно почитати, що люди пишуть. Але ніяких плюсів від цього для себе не бачу, намагаюся менше звертати на них увагу.
Що повинна вміти дівчина футболіста? Смачно готувати і слухати.
У вільний від футболу час я люблю їздити на риболовлю і грати в комп'ютерні ігри", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.