У четвер Карпати можуть позбавити професіонального статусу

Долю львівського клубу вирішать 9 липня

Рішення про подальшу долю Карпат буде прийнято дев'ятого липня на засіданні Контрольно-Дисциплінарного Комітету УАФ.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, що після двох поспіль незіграних поєдинків чемпіонату країни львівська команда згідно з регламентом УПЛ була автоматично відсторонена від змагань.

Як ми повідомляли раніше, зелено-білі сподівалися, що їх переведуть до Першої ліги. Але, за нашою інформацією, члени КДК УАФ налаштовані менш оптимістично. У Будинку Футболу Карпати в четвер позбавлять професіонального статусу. В поєдинках нинішнього сезону, що залишилися, суперники Карпат отримають технічні перемоги, а самі львів'яни - технічні поразки. Футболістам команди буде надано статус вільних агентів.

Зазначимо, що Карпати мають право оскаржити це рішення КДК у вищій інстанції - Апеляційному комітеті УАФ.