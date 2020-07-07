Гравець заробить понад 500 млн доларів

Захисник клубу американської Національної футбольної ліги (НФЛ) Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс підписав новий десятирічний контракт, який став рекордним в історії спорту.

Про це повідомляє пресслужба НФЛ.

Відзначається, що сума контракту складе 503 млн доларів. Нова угода вступить в силу з сезону-2022.

До цього рекорд належав бейсболісту Майку Траута, який у 2019 році уклав 12-річний контракт з Лос-Анджелес Енджелс на загальну суму понад 430 млн доларів.

Нагадаємо, Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020.