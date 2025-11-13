Франція – Україна: відео голів матчу

У четвер, 13 листопада, у п'ятому турі відбору на чемпіонат світу 2026 збірна Франції зіграє проти національної команди України.

Матч пройде на паризькому стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, за підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.