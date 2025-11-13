Клуб НХЛ продовжив контракт із нападником, який пів року був дискваліфікований через ставки

Клуб НХЛ Оттава Сенаторз продовжив контракт з американським нападником Шейном Пінто.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Угода розрахована на 4 роки зі старту наступного сезону. Середня зарплата Пінто складе 7,5 млн доларів на рік. За умовами чинного контракту, форвард отримував 3,75 млн.

Сенаторз обрали Пінто під 32-м загальним номером на драфті у 2019 році. Він провів за клуб 233 матчі з урахуванням плейоф та набрав 123 (60+63) очки. У поточному регулярному чемпіонаті НХЛ на його рахунку 14 (8+6) очок у 17 зустрічах за показником корисності +2.

Цього сезону Оттава провела 17 матчів, у яких набрала 20 очок. Сенаторз посідають 6-те місце у турнірній таблиці Східної конференції НХЛ.

Половину попереднього сезону американець пропустив через бан за ставки на спортивні події.

Як відомо, у ніч з 12 на 13 листопада відбулись чергові матчі в межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.