Гвардіола розглядає можливість достроково залишити Манчестер Сіті – ЗМІ

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розглядає можливість залишити клуб влітку 2026 року.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, 54-річний іспанський фахівець перегляне своє майбутнє в кінці цього сезону, незважаючи на те, що його контракт із "містянами" чинний до кінця червня 2027 року.

Також повідомляється, що у разі відходу Пепа з клубу, його можуть замінити Венсан Компані (Баварія), Роберто Де Дзербі (Марсель) та Андоні Іраола (Борнмут).

Жузеп Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

Нагадаємо, матч проти Ліверпуля став 1000-м для Гвардіоли у тренерській кар'єрі.