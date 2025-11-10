Франція – Україна: де дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу-2026

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу зіграє з Францією в межах 5 туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Зустріч відбудеться в Парижі, на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних.

Крім французів, суперниками українців у кваліфікації є Азербайджан та Ісландія. У першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном.

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан. Заключний матч відбіркового етапу відбудеться 16 листопада (вдома з Ісландією).