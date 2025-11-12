За 60 років у боксі я не бачив нічого подібного: Арум –про найкращого боксера у світі
Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум високо оцінив рівень свого клієнта, абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наої Іноуе.
Цитує промоутера Boxing News 24.
"Іноуе – не просто найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії. Іноуе — найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, незалежно від ваги чи будь-яких інших факторів.
За майже 60 років у боксі я ніколи не бачив нічого подібного до Іноуе", – додав Арум.
Нагадаємо, напередодні Іноуе здобув перемогу над обов'язковим претендентом за версією WBA Муроджоном Ахмадалієвим (14-2, 11 КО) з Узбекистану.
Японець вп'яте поспіль захистив титул абсолютного чемпіона в другій легкій вазі. При цьому вперше з 2019 року не зумів виграти достроково, перервавши серію з 11 поспіль перемог нокаутом.
Наступний бій Іноуе проведе 27 грудня в Ер-Ріяді проти першого номера рейтингу WBC мексиканця Давіда Пікассо (32−0−1, 17 КО).