За 60 років у боксі я не бачив нічого подібного: Арум –про найкращого боксера у світі

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум високо оцінив рівень свого клієнта, абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наої Іноуе.

Цитує промоутера Boxing News 24.

"Іноуе – не просто найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії. Іноуе — найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, незалежно від ваги чи будь-яких інших факторів.

За майже 60 років у боксі я ніколи не бачив нічого подібного до Іноуе", – додав Арум.