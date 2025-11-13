Українська правда
Бойко зіграє проти німця у кваліфікації UK Championship

Руслан Травкін — 13 листопада 2025, 18:59
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Єдиний представник україни у снукерному мейн-турі Юліан Бойко дізнався суперника в кваліфікації UK Championship 2025.

Він зіграє проти німця Умута Дікме.

Матч відбудеться 22 листопада. Дікме добре знайомий суперник для 20-річного українця.

У сезоні-2022/23 Юліан переміг його з рахунком 3:2 у межах Q Tour.

Також снукеристи грали в сезоні-2023/24. На турнірі European Championship Бойко здобув перемогу з рахунком 4:0.

Кваліфікація UK Championship 2025 триватиме до 27 листопада. 

Основна сітка розпочнеться 29 листопада. Призовий фонд 1,205 млн фунтів. Переможець отримає 250 тисяч. 

