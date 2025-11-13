Розуміємо ваш біль: Шевченко зустрівся з Макроном та вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у церемонії, присвяченій 10-м роковинам терористичної атаки в Парижі.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На заході були присутні президент Франції Емманюель Макрон, керівництво Французької футбольної федерації, представники уряду та інші почесні гості.

"Від імені українського народу хочу висловити щиру підтримку народу Франції. Ми, українці, розуміємо ваш біль, адже щодня переживаємо терористичні атаки з боку РФ – ракети, дрони, смерть і руйнування... Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних. У такі моменти найважливіше – єдність проти сил зла. Тільки разом ми можемо протистояти тим, хто сіє жах, ненависть і смерть, і захистити цінності, які нас об'єднують, – життя, свободу й демократію", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, що 13 листопада 2015 року в Парижі сталася серія терористичних атак, унаслідок яких загинула 131 людина та зазнали поранень понад 400. Одним з епіцентрів цих атак став стадіон "Стад де Франс" у Сен-Дені, де проходив футбольний матч Франція – Німеччина.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.