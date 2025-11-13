Українська правда
Селбі та Вільямс у запеклій боротьбі визначили третього півфіналіста Champion of Champions

Руслан Травкін — 13 листопада 2025, 05:41
У місті Лестер, Англія, завершився третій день запрошувального турніру Champion of Champions 2025. Визначився третій півфіналіст.

Марк Селбі став переможцем групи 1, здолавши у фіналі Марка Вільямса.

50-річний Вільямс минулого року став переможцем Champion of Champions. У першій грі він переграв чемпіона світу серед ветеранів Альфі Бердена з рахунком 4:0.

В іншому поєдинку Селбі вибив шотландця Стівена Магвайра з ідентичним рахунком.

Очна зустріч тезок розпочалася успішно для валлійця, який виграв перші два фрейми з брейками 77 та 114.

Селбі відповів двома півсотнями та чудовим брейком у 136 очок, відігравши наступні чотири фрейми та повівши в рахунку 4:2. Наступні три партії забрав Вільямс.

Утім, Селбі зрівняв рахунок, а потім вирвав перемогу на десайдері.

Результати матчів 12 листопада
"Ближче до кінця було божевілля. Я відчував, що зіграв дуже добре, щоб вийти вперед 4:2. Марк зробив те, що він робить. Він напружився, показав свій клас, повернувся, а наступної хвилини я програвав 5:4. У мене почала голова паморочиться.
Я просто радий подолати межу. Завжди приємно досягати успіху у своєму рідному місті", – сказав 42-річний Селбі після зустрічі.

Завтра австралієць Ніл Робертсон зустрінеться з англійцем Томом Фордом, а шотландець Джон Хіггінс проведе матч із китайцем Сяо Годуном.

Нагадаємо, Чжао Сіньтун і Джадд Трамп стали першими півфіналістами Champion of Champions 2025.

Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру
