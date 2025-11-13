Потрібно вийти з цієї теплої ванни: Степаненко назвав ключову проблему гравців Динамо та Шахтаря

Український півзахисник турецького Еюпспора Тарас Степаненко назвав ключову проблему гравців, які довго грають за Динамо та Шахтар.

У інтерв'ю Українському футболу, ексхавбек Шахтаря зазначив, що такі виконавці часто себе переоцінюють.

"Найважливіший урок – це не тактика. Я виніс те, що наші футболісти, які довго грають в українському футболі, особливо за Шахтар або Динамо, вони свій досвід дуже часто переоцінюють. Запитайте у Сікана, Зубкова, Батагова. Коли ти приходиш сюди, навіть якщо у тебе є ім'я, ти маєш розуміти, що кожного трансферного вікна можуть купити такого ж футболіста плюс-мінус на твої позиції. В них є гроші.



А ми повинні зрозуміти, що у нас в Україні вакуум утворився: "от ми Динамо ‒ Шахтар, ми супер-футболісти" – а це не завжди правда. Тобі потрібно вийти з цієї теплої ванни, щоб зрозуміти це і доводити свій рівень. Рівень у Динамо, у наших футболістів, дуже високий. Але, щоб показати себе в інших реаліях, ти маєш вийти зі сприятливого середовища. Я знаю, що це не так просто зробити, але для мене це був такий показник", – зазначив він.