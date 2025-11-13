Матвієнко та Малиновський не потрапили до заявки збірної України на матч із Францією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з футболістами, що зіграють в поєдинку 5 туру відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026 проти Франції.

До списку на матч потрапили 23 футболісти. З гравців, які поїхали до Парижу в заявку не потрапили капітан національної команди Микола Матвієнко та один з героїв жовтневих матчів збірної Руслан Малиновський.

Заявка збірної України на матч з Францією

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Тарас Михавко

Півзахисники: Іван Калюжний, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олексій Гуцуляк, Олег Очеретько, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Єгор Ярмолюк, Назар Волошин, Олександр Зубков

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада, о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.