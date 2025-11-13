Повівся на хенку суперника: українець Аонішікі вперше поступився на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішікі Явгусишин (4-1) зазнав першої поразки на турнірі Kyushu 2025, який проходить у місті Фукуока, Японія.

Він досить неочікувано поступився Вакатакаге (1-4), для якого це була перша перемога на турнірі.

Сутичка завершилася досить швидко. Під час тачі-ай (стартового зіткнення – прим.) Явгусишин активно кинувся вперед, а суперник вирішив застосувати хенка (уникнення від зіткнення – прим).

На жаль, Аонішікі втратив рівновагу, тому Вакатакаге без особливих труднощів виштовхав його за межі дохйо.

"Я взагалі не думав про хенку суперника. Він завжди йде прямо вперед на тренуваннях, тому це повністю моя вина", – сказав український сумоїст.

Сергій Соколовській (Шіші) також програв свою сутичку.

Завтра суперником Аонішікі буде Ура, який наразі має показник 3-2. Шіші зійдеться з Томоказе (0-5).

Після 5-го дня Оносато та Фудзінокава ділять лідерство з ідеальними результатами. За ними йдуть дев'ять борців з однією поразкою: Хошорю, Аонішікі, Такаясу, Йошінофудзі, Атаміфудзі, Рюден, Токіхаяте, Нішікіфудзі та Асакорю.

Турнірна таблиця турніру Kyushu 2025 після 5 змагальних днів.

facebook.com/sumostream

Змагання триватимуть до 23 листопада. Якщо у кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.