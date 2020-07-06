 Мішуренко: Інгулець - як вино, з кожним роком стає кращим | Футбол | Champion.com.ua
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Мішуренко: Інгулець - як вино, з кожним роком стає кращим

Сьогодні 19:33 858 0
Мішуренко: Інгулець - як вино, з кожним роком стає кращим

Джерело - pfl.ua.

В Інгульця складна кадрова ситуація.

Про це розповів півзахисник команди Олександр Мішуренко.

"Вважаю, що наша команда з кожним роком прогресує. Не можу сказати, що у якомусь конкретному сезоні були на піку своєї форми. Інгулець - як вино, з кожним роком стає кращим. Думаю, що найкращі результати команди ще попереду.

Зараз у нас непроста кадрова ситуація, тренерам доводиться у стартовий склад відразу ставити новачків. Важливо, що Сергій Лавриненко з цим справляється. Він під час тижневого мікроциклу доносить своє бачення до команди, вносить корективи під час тренувального процесу. Тренер завжди може підійти до футболіста і сказати, що він нього вимагає у конкретному матчі. Гравець, який виходить на поле, розуміє, що йому потрібно робити на полі у конкретній ігровій ситуації", - сказав Мішуренко.

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