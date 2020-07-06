Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ за три тури до фінішу

За підсумками 29-го туру чемпіонату України з футболу Десна вийшла на друге місце та випередила Динамо та Зорю.

У 29-му турі Прем'єр-ліги Динамо у Києві поступилося Шахтарю – 2:3. Помилкою киян скористалася Десна, яка 5 липня розгромила у Чернігові Колос – 5:1. Зоря мала шанс вийти на другу позицію, однак у Запоріжжі в неділю не змогла переграти Олександрію – 2:2.

Десна набрала 55 очок та випередила за додатковими показниками Динамо, яке також має 55 пунктів. У Зорі 54 бали. Із 75 очками лідирує Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство.