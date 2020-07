Аталанта, за яку виступає українець Руслан Маліновський, зіграє з Кальярі в рамках 30 туру Серії А.

Головний тренер клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні визначився зі стартовим складом команди.

