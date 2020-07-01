З наступного сезону в ДЮФЛ буде створена Еліт-ліга

УФА вирішила частково реструктуризувати дитячий футбол

Джерело - УАФ.

У Будинку футболу відбулася робоча нарада з питань реорганізації дитячо-юнацького футболу.

Про це повідомляє УАФ.

За підсумками засідання було вирішено, що з наступного сезону буде створена еліт-ліга, в якій гратиме 24 клубу.

Клуби будуть розбиті на 4 групи по 6 команд за територіальним принципом.

Брати участь в даній еліт-лізі будуть команди U-14, U-15, U-16 і U-17.

Також залишаться вища і перша ліги ДЮФЛ. У вищій буде 40 клубів, в першій - 80 команд, але тільки U-15 і U-17.

Раніше, два українські телеканали покажуть фінал Кубка України.