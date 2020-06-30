Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України

Телеканали UA: Перший та ТК Футбол будуть транслювати фінальний матч Кубка України Динамо - Ворскла.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Хороші новини для всіх телеглядачів телеканалів Футбол 1/2/3 - ми покажемо в прямій трансляції фінал Кубка України. Вивіска інтригуюча - Динамо проти "Ворскли. Полтавчани намагатимуться повторити свій успіх 11-річної давності (у фіналі Кубка України сезону 2008/09 "Ворскла" обіграла Шахтар (1:1) - прим.).

Згідно наших зобов'язань перед УАФ, ми будемо здійснювати пряму трансляцію у форматі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це передбачає задіяння мінімум 15 камер під час трансляції, дві з них - камери високої чіткості, високого повтору, Super Slow-камери. Трансляція буде доступна як в стандартному дозволі, так і в HD-якості.

Близько 6-7 камер будуть обслуговувати передматчеву студію, розбір всіх смакоти після матчу, розбір всіх фрагментів, голів і всього, що станеться під час зустрічі. Працюватиме студія. Ми готуємо дійсно велике футбольне свято для всіх наших телеглядачів.

Трансляція буде здійснюватися в паралельному показі як на каналах Футбол, так і на одному з ефірних телеканалів - в цьому сезоні це буде UA: Перший. Ми будемо показувати матч, церемонію і все, що буде передбачати до і після", - сказав Денисов.