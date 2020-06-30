 Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Громов залишить луганську Зорю
Вчора 17:40 5427 1
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
Сьогодні 17:10 542
Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса
Сьогодні 14:15 734
Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини
Сьогодні 13:40 692
Пиварич хоче продовжити контракт з Динамо
Сьогодні 12:44 1000
Родрігес не хоче повертатися у Динамо Михайличенка
Сьогодні 12:31 1230
Нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче
Сьогодні 11:15 1401
Ісенко: Лунін - мій приклад для наслідування
Сьогодні 10:14 1280
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 09:34 658
Чеберко зацікавлений у трансфері в ЛАСК
Сьогодні 09:28 1329
Блоги
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1377
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2309
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1173
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 1632
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1146
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:30 Бокс Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка 93
20:25 Футбол Бурда повернувся до загальної групи Динамо 140
20:10 Футбол Бразильський захисник покинув Ворсклу 278
19:55 Футбол Чорноморець здолав Прикарпаття у 21 турі Першої ліги 270
19:40 Бокс Белью закликав довічно дискваліфікувати Міллера 536
19:25 Футбол Бенфіка відправила тренера у відставку, не чекаючи завершення чемпіонату 448
19:10 Бокс Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін 814
18:55 Футбол Мессі випав з ТОП-3 претендентів на Золотий м'яч-2020 875
18:40 Футбол Рома запропонувала контракт Кавані 521
18:25 Бокс Мартінес замість бою з Далакяном отримав іншого суперника 734
18:10 Футбол Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту 735
18:07 Блог Тайсону - 54! ТОП-10 найкращих нокаутів Залізного Майка 249
17:55 Бокс Ф'юрі відповів на претензії брата Вайлдера про шахрайство 1077
17:49 Футбол ТОП-матчі Європи: у пошуках інтриги 684
17:40 Баскетбол Дніпро зберіг у складі MVP минулого сезону 724
17:25 Футбол Прикарпаття підписало колишнього хавбека Олімпіка 920
17:10 Футбол Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України 542
16:55 Баскетбол Черкаські Мавпи зберегли легіонера з Боснії 887
16:40 Футбол Матч Карпати - Маріуполь не відбудеться 1032
16:25 Футбол Україна запропонує Франції й Польщі дві дати товариських матчів 1003
16:09 Бокс Брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками 1550
15:58 Футбол Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані 1079
15:37 Футбол Клопп назвав трансферні плани Ліверпуля 1552
15:24 Футбол Нюбель став гравцем Баварії 1374
15:12 ММА Тренер Нурмагомедова: Реванш с Мак-Грегором принесе нам гігантські доходи 1262

Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України

Сьогодні 17:10 542 0
Фінал відбудеться 8 липня
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
#Динамо, #Ворскла

Джерело - Tribuna.com.

Телеканали UA: Перший та ТК Футбол будуть транслювати фінальний матч Кубка України Динамо - Ворскла.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Хороші новини для всіх телеглядачів телеканалів Футбол 1/2/3 - ми покажемо в прямій трансляції фінал Кубка України. Вивіска інтригуюча - Динамо проти "Ворскли. Полтавчани намагатимуться повторити свій успіх 11-річної давності (у фіналі Кубка України сезону 2008/09 "Ворскла" обіграла Шахтар (1:1) - прим.).

Згідно наших зобов'язань перед УАФ, ми будемо здійснювати пряму трансляцію у форматі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це передбачає задіяння мінімум 15 камер під час трансляції, дві з них - камери високої чіткості, високого повтору, Super Slow-камери. Трансляція буде доступна як в стандартному дозволі, так і в HD-якості.

Близько 6-7 камер будуть обслуговувати передматчеву студію, розбір всіх смакоти після матчу, розбір всіх фрагментів, голів і всього, що станеться під час зустрічі. Працюватиме студія. Ми готуємо дійсно велике футбольне свято для всіх наших телеглядачів.

Трансляція буде здійснюватися в паралельному показі як на каналах Футбол, так і на одному з ефірних телеканалів - в цьому сезоні це буде UA: Перший. Ми будемо показувати матч, церемонію і все, що буде передбачати до і після", - сказав Денисов.

На якому саме каналі Футбол буде здійснюватися трансляція - не уточнюється.

Фінал Кубка України  Динамо - Ворскла відбудеться 8 липня в Харкові на стадіоні Металіст.

Нагадаємо, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.

Коментарі ()