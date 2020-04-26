Фонсека розповів про майбутнє Мхітаряна у Ромі

Джерело - Великий футбол.
Італійська Рома докладе всіх зусиль задля підписання повноцінного контракту з Генріхом Мхітаряном, який грає за вовків на правах оренди.
Про це заявив наставник команди Паулу Фонсека.
"Я вже говорив і підтверджую: хочу, щоб Мхітарян залишився. Генріх також хоче залишитися. Однак слід розуміти, що зараз все на паузі. Наразі варто переговорити з Арсеналом. Я хочу продовжувати з ним працювати. Він відмінний гравець, чоловік і людина", - сказав Фонсека.
Раніше, Фонсека хоче запросити до Роми захисника з Барселони.
Нагадаємо, Рома відмовилася від зарплат за чотири місяці.