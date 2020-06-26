Санжар: Суперники набрали хід, а ми дивимося футбол по ТБ

Фізичний стан без ігор у гравців львівських Карпат є дуже складним.

Про це заявив головний тренер команд Роман Санжар.

"Ми не грали через карантин, потім готувалися до відновлення чемпіонату, але знову не вийшло. Багато футболістів захворіли. Звичайно ж, це все вплинуло на команду. Наші суперники давно грають, набрали хороший хід. Ми ж дивимося футбол тільки по телевізору.

Думаю, що це тисне на футболістів. Хвилювання певне є. Тим більше, що деякі гравці нас покинули. Фізичний стан без ігор - дуже складний.

Уже й перша ліга грає, а ми навіть товариський матч провести не можемо. Складно зараз про щось міркувати. Все покаже тільки гра", - зазначив Санжар.