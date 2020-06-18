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Санжар: Бюджет Карпат ми понизили вдвічі, а може й більше

Сьогодні 13:44 393 0
Роман Санжар прокоментував бюджет клубу
Санжар: Бюджет Карпат ми понизили вдвічі, а може й більше
#Санжар, #Карпати

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Карпат Роман Санжар вказав на фінансові труднощі у львівському клубі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Безумовно, після того, як почав безпосередньо працювати з командою, після того, як ми зіграли кілька матчів і я вже на практиці познайомився з багатьма футболістами, я розумів, що для того, аби працював той футбол, який я бачу, який я вважаю результативним, мені доведеться багато чого змінити в команді, але до зими було ще багато часу.

Треба сказати, що після того, як ми програли кілька матчів, у команді розпочалися проблеми з бюджетом. І зокрема після того, як команда була оштрафована, легіонери вже не хотіли грати – ці штрафи були роком раніше і керівники обіцяли, що більше футболістів не штрафуватимуть. Тож багато лідерів команди та легіонерів дуже засмутилися і розсердились.

Слід зазначити, що й до цього чимало гравців уже не хотіли бути в Карпатах, багато хто прагнув піти, і після цього моменту атмосфера в команді стала дуже поганою. Чимало гравців розуміли, що треба грати, що є вболівальники, що є клуб, але атмосфера всередині дуже сильно змінилася – і я розумів, що виправити це можна лише взимку.

Я вів переговори з деякими футболістами, яких хотів запросити в Карпати, але так склалося, що коли команда пішла на зимову паузу, існувала тримісячна заборгованість із виплатою зарплати. Тобто нам, аби команда надалі отримувала гроші, потрібно було когось продати.

Дякувати Богу, склалося так, що ми продали Ді Франко і нам були винні гроші. Коли команда зібралася, вона не вийшла на тренування: “Ми не будемо тренуватися, якщо не буде зарплат. Усі хочуть йти”. Я розумів, що тих хлопців, з якими веду переговори, вже не можу запросити, тому що тут не виплачують грошей і невідомо, що буде.

Керівництво клубу дало вказівку максимально скоротити видатки та грати молодими. Зрозуміло, що у нас на той момент, коли ми зібралися, стояло питання, чи ми взагалі поїдемо на збори, тому що не було коштів. Але завдяки тому, що нам вдалося продати Ді Франко і СК Дніпро-1 перерахував нам якісь гроші, ми отримали змогу вирушити на збори. Але всі хлопці, які мали високу зарплатню, пішли. Тобто бюджет клубу ми понизили вдвічі, а може й більше, точно не знаю.

Однак тих футболістів, яких хотів бачити, я вже не зміг запросити. Такі ось виникли складнощі. В основному наші, українці (ми розмовляли з ними і з легіонерами), підтримали, що все-таки треба дограти перше коло чемпіонату і тоді вже приймати рішення. Тому під кінець першого кола в команді уже були великі проблеми", - відзначив Санжар.

Нагадаємо, матч 27 туру УПЛ Карпати – Олімпік має відбутися у заплановану дату.

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