 Багаторазовий чемпіон Німеччини несподівано може припинити своє існування | Футбол | Champion.com.ua
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Багаторазовий чемпіон Німеччини несподівано може припинити своє існування

Сьогодні 18:25 1124 0
Німецький клуб Кайзерслаутерн на межі банкрутства
Багаторазовий чемпіон Німеччини несподівано може припинити своє існування
#Кайзерслаутерн

Джерело - 24tv.ua.

Німецький клуб Кайзерслаутерн на межі банкрутства і всі спроби керівництва домовитися з кредиторами не увінчалися успіхом.

Про це повідомляє Kicker. 

Вже цього тижня керівництво клубу може подати заявку про визнання клубу банкрутом. Причиною такого рішення стали борги клубу в розмірі понад 20 мільйонів євро.

Переговори з трьома кредиторами про відстрочку платежів приблизно на один рік успіхом не увінчалися. Втім, справа про банкрутство клубу може бути припинено в будь-який момент, якщо керівництву вдасться все ж домовиться з кредиторами або знайде нового власника.

У турнірній таблиці "червоні дияволи" не втратять 9 очок, тому що дане правило скасували через пандемію коронавірусу. Зараз команда займає 12 місце, за шість турів до фінішу сезону відірвавшись від зони вильоту на сім очок.

Поки ж Кайзерслаутерн буде продовжувати свої виступи, а футболісти і тренери отримуватимуть зарплату.

2 червня клуб відсвяткував своє 120-річчя. Кайзерслаутерн чотири рази ставав чемпіоном Німеччини (1951, 1953 1991 та 1998 роках).

Нагадаємо, Баварія перемогла Боруссію М у 31 турі Бундесліги.

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