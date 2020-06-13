Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Фінансові проблеми Зорі може вирішити її президент Євген Геллер.
Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.
"Про це треба запитати у президента клубу Євгена Геллера. Тільки він знає, чи буде існувати Зоря далі і чи залежить це від того, чи вийде команда в груповий турнір Ліги Європи, і взагалі чи буде грати в єврокубках.
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Президент Зорі – народний депутат України, він заповнював свою декларацію, тому звідти можна дізнатися, чи є у нього фінансові можливості підтримувати Зорю.
Зарплату за лютий вдалося виплатити шляхом трансферу Вілліана Гомеса в Крузейро. А березень, наскільки мені відомо, ще не закритий. Хоча, мені некоректно коментувати цю тему, враховуючи, що я вже не працюю у Зорі", – сказав Рафаїлов.
Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.