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Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент

Сьогодні 22:58 105 0
Сергій Рафаїлов прокоментував фінансові проблеми Зорі
Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент
#Зоря, #Рафаїлов

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Фінансові проблеми Зорі може вирішити її президент Євген Геллер.

Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Про це треба запитати у президента клубу Євгена Геллера. Тільки він знає, чи буде існувати Зоря далі і чи залежить це від того, чи вийде команда в груповий турнір Ліги Європи, і взагалі чи буде грати в єврокубках.

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Президент Зорі – народний депутат України, він заповнював свою декларацію, тому звідти можна дізнатися, чи є у нього фінансові можливості підтримувати Зорю.

Зарплату за лютий вдалося виплатити шляхом трансферу Вілліана Гомеса в Крузейро. А березень, наскільки мені відомо, ще не закритий. Хоча, мені некоректно коментувати цю тему, враховуючи, що я вже не працюю у Зорі", – сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ.

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