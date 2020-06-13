 Динамо має виплатити Зорі гроші за Караваєва, - Рафаїлов | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Динамо має виплатити Зорі гроші за Караваєва

Сьогодні 12:46 1094 0
Також Крузейро не виплатило всю суму трансферу
Рафаїлов: Динамо має виплатити Зорі гроші за Караваєва
#Зоря, #Крузейро, #Динамо, #Караваєв, #Рафаїлов

Джерело - Yellow.

Київське Динамо має виплатити частину суми за трансфер Олександра Караваєва луганській Зорі.

Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Читав у пресі, що Зорі надійшли гроші від Крузейро. Це ж не вся сума, бразильці повинні ще заплатити. Ще й Динамо має гроші за Караваєва, повинні дати. Тому в Зорі начебто все не так страшно. Хоча у нас були випадки, що зникали і фіналісти Ліги Європ ", - сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, Караваєв зізнався, що регулярне тестування на коронавірус викликає дискомфорт.

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