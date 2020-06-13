Київське Динамо має виплатити частину суми за трансфер Олександра Караваєва луганській Зорі.

Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Читав у пресі, що Зорі надійшли гроші від Крузейро. Це ж не вся сума, бразильці повинні ще заплатити. Ще й Динамо має гроші за Караваєва, повинні дати. Тому в Зорі начебто все не так страшно. Хоча у нас були випадки, що зникали і фіналісти Ліги Європ ", - сказав Рафаїлов.