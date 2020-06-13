Артем Бєсєдін: За кожне дитяче життя варто боротися

Джерело - Чемпіон.

Зірки українського спорту виступили партнерами благодійного проекту #станькумиром, організатором якого стали платформа PayphoneX і фонд "Таблеточки". Усі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Уже під час проведення акції до неї приєднався нападник київського Динамо та збірної України Артем Бесєдін.

"Такі проекти по-справжньому об'єднують людей і країну, - зазначив Артем. - А також дарують надію, що всі разом ми можемо зробити цей світ трохи кращим. Діти - майбутнє нашої країни, і за кожне дитяче життя точно варто боротися"

У підсумку за три дні акції було зібрано 112 484 гривні і більшість учасників проекту вирішили продовжити збір коштів. Також в акції взяли участь футболісти київського "Динамо" Сергій Сидорчук, Георгій Бущан і Олександр Караваєв, дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Слава Медведенко, багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський, легенда українського велоспорту, а нині спортивний директор американської команди Світового туру "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко (лижна акробатика), триразова чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні Анна Круковська, і цілий ряд зірок шоу-бізнесу.