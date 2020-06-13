 Зоря зіграє проти Динамо, Шахтар прийме Колос. Анонс 26 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря зіграє проти Динамо, Шахтар прийме Колос. Анонс 26 туру УПЛ

Сьогодні 12:59 699 0
Зоря зіграє проти Динамо, Шахтар прийме Колос. Анонс 26 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

13 червня стартує 26 тур Української Прем’єр-ліги.

Чемпіонат України, УПЛ

13 червня

14:00 ФК Маріуполь — Ворскла

17:00 Зоря — Динамо

19:30 Олімпік — ФК Львів

14 червня

17:00 Колос — Шахтар

19:30 ПФК Олександрія — Десна

Турнірна таблиця перед 26 туром

М Команда І О
1
Шахтар
 25 65
2
Зоря
 25 49
3
Динамо
 25 49
4
Десна
 25 46
5
Олександрія
 25 43
6
Колос
 25 26
М Команда І О
7
Дніпро-1
 25 34
8
Маріуполь
 24 26
9
Львів
 25 22
10
Ворскла
 24 22
11
Олімпік
 25 20
12
Карпати
 23 14
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