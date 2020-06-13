Зоря зіграє проти Динамо, Шахтар прийме Колос. Анонс 26 туру УПЛ

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13 червня стартує 26 тур Української Прем’єр-ліги.
Чемпіонат України, УПЛ
13 червня
14:00 ФК Маріуполь — Ворскла
17:00 Зоря — Динамо
19:30 Олімпік — ФК Львів
14 червня
17:00 Колос — Шахтар
19:30 ПФК Олександрія — Десна
Турнірна таблиця перед 26 туром
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|25
|65
|2
|
Зоря
|25
|49
|3
|
Динамо
|25
|49
|4
|
Десна
|25
|46
|5
|
Олександрія
|25
|43
|6
|
Колос
|25
|26
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|25
|34
|8
|
Маріуполь
|24
|26
|9
|
Львів
|25
|22
|10
|
Ворскла
|24
|22
|11
|
Олімпік
|25
|20
|12
|
Карпати
|23
|14