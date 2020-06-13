Зоря - Динамо: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
26 тур
13 червня
Зоря - Динамо
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 48 матчів в УПЛ.
Трансляція: Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Історія зустрічей
Всього зіграно 48 матчів: +5=11-32 м’ячі 36-104
На полі Зорі — 23 матчі: +2=9-12 м’ячі 21-39
В УПЛ зіграно 44 матчі: +5=11-28 м’ячі 33-93
На полі Зорі — 22 матчі: +2=9-11 м’ячі 20-37
Останній матч на полі Зорі — 01.09.2019. 6-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Зоря — Динамо — 2:2
Голи: 0:1 — Ж. Родрігес (18), 0:2 — К. Де Пена (36), 1:2 — А. Громов (42), 2:2 — Й. Абу Ханна (82).
Безпрограшна серія Зорі в матчах із Динамо триває 3 гри: +1=2.
Динамо забиває голи Зорі в УПЛ з 25 лютого 2017 року впродовж 13-ти ігор Чемпіонатів — 29 м’ячів.
Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів УПЛ — Беньямін Вербич (Динамо, 6 м’ячів).
Цікаві факти та можливі події
Зоря може в Чемпіонатах України пропустити 800-й гол (ще 1 м’яч).
Зоря обходиться без нічиїх в Чемпіонаті з 19 жовтня минулого року 15 ігор поспіль: 11 перемог та 4 поразки.
Луганський клуб на своєму полі зберігає свої ворота "сухими" впродовж 366-ти хвилин.
Гольова серія Динамо з 24 листопада минулого року триває в Чемпіонаті 11 ігор — 23 голи.
Динамівці на полях суперників обходяться без нічиїх в УПЛ 9 матчів поспіль: 6 перемог та 3 поразки.
Зоря з 22 лютого цього року більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.
20-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).