Зоря - Динамо: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

26 тур

13 червня

Зоря - Динамо

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 48 матчів в УПЛ.

Трансляція: Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 48 матчів: +5=11-32 м’ячі 36-104

На полі Зорі — 23 матчі: +2=9-12 м’ячі 21-39

В УПЛ зіграно 44 матчі: +5=11-28 м’ячі 33-93

На полі Зорі — 22 матчі: +2=9-11 м’ячі 20-37

Останній матч на полі Зорі — 01.09.2019. 6-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря — Динамо — 2:2

Голи: 0:1 — Ж. Родрігес (18), 0:2 — К. Де Пена (36), 1:2 — А. Громов (42), 2:2 — Й. Абу Ханна (82).

Безпрограшна серія Зорі в матчах із Динамо триває 3 гри: +1=2.

Динамо забиває голи Зорі в УПЛ з 25 лютого 2017 року впродовж 13-ти ігор Чемпіонатів — 29 м’ячів.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів УПЛ — Беньямін Вербич (Динамо, 6 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Зоря може в Чемпіонатах України пропустити 800-й гол (ще 1 м’яч).

Зоря обходиться без нічиїх в Чемпіонаті з 19 жовтня минулого року 15 ігор поспіль: 11 перемог та 4 поразки.

Луганський клуб на своєму полі зберігає свої ворота "сухими" впродовж 366-ти хвилин.

Гольова серія Динамо з 24 листопада минулого року триває в Чемпіонаті 11 ігор — 23 голи.

Динамівці на полях суперників обходяться без нічиїх в УПЛ 9 матчів поспіль: 6 перемог та 3 поразки.

Зоря з 22 лютого цього року більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

20-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).