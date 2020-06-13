Маріуполь - Ворскла: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 червня

26 тур

Маріуполь - Ворскла

Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) проведе 100-й матч в УПЛ.

Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 48 матчів: +22=7-19 м’ячі 63-58

На полі Маріуполя — 24 матчі: +15=2-7 м’ячі 40-26

В УПЛ зіграно 42 матчі: +19=6-17 м’ячі 53-53

На полі Маріуполя — 21 матч: +13=2-6 м’ячі 34-25

Останній матч на полі Маріуполя — 04.03.2020. 21-й тур Чемпіонату України — 2019/2020.

Маріуполь — Ворскла — 3:0

Голи: 1:0 — Д. Мишньов (32), 2:0 — Д. Топалов (47), 3:0 — С. Чоботенко (80).

Безпрограшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах із Ворсклою триває 3 гри: 2 перемоги та нічия.

Цікаві факти та можливі події