Маріуполь - Ворскла: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
13 червня
26 тур
Маріуполь - Ворскла
Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) проведе 100-й матч в УПЛ.
Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Історія зустрічей
Всього зіграно 48 матчів: +22=7-19 м’ячі 63-58
На полі Маріуполя — 24 матчі: +15=2-7 м’ячі 40-26
В УПЛ зіграно 42 матчі: +19=6-17 м’ячі 53-53
На полі Маріуполя — 21 матч: +13=2-6 м’ячі 34-25
Останній матч на полі Маріуполя — 04.03.2020. 21-й тур Чемпіонату України — 2019/2020.
Маріуполь — Ворскла — 3:0
Голи: 1:0 — Д. Мишньов (32), 2:0 — Д. Топалов (47), 3:0 — С. Чоботенко (80).
Безпрограшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах із Ворсклою триває 3 гри: 2 перемоги та нічия.
Цікаві факти та можливі події
- Ворскла може забити 750-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч), а Маріуполь — 650-й (ще 3 м’ячі).
- 290-й домашній матч Маріуполя в Чемпіонатах України.
- Безвиграшна виїзна серія Ворскли з 14 вересня 2019 року триває в Чемпіонаті 10 ігор: нічия та 9 поразок.
- Пропускний гостьовий серіал полтавців триває в УПЛ 10 ігор — 24 м’ячі.
- Олександр Бабич біля керма Маріуполя проведе 80-й матч в УПЛ.
- Безвиграшна серія азовців триває в Чемпіонаті 3 гри: =1-2.
- Ворскла з 22 лютого цього року більше одного голу за матч в УПЛ не забиває.
- 25-й гол в УПЛ може забити Владислав Кулач (Ворскла).