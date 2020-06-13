 Маріуполь - Ворскла: прев'ю матчу 26 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Ворскла: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Сьогодні 11:29 170 0
Маріуполь - Ворскла: прев'ю матчу 26 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

13 червня

26 тур

Маріуполь - Ворскла

Арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область) проведе 100-й матч в УПЛ.

Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 48 матчів: +22=7-19 м’ячі 63-58

На полі Маріуполя — 24 матчі: +15=2-7 м’ячі 40-26

В УПЛ зіграно 42 матчі: +19=6-17 м’ячі 53-53

На полі Маріуполя — 21 матч: +13=2-6 м’ячі 34-25

Останній матч на полі Маріуполя — 04.03.2020. 21-й тур Чемпіонату України — 2019/2020.

Маріуполь — Ворскла — 3:0

Голи: 1:0 — Д. Мишньов (32), 2:0 — Д. Топалов (47), 3:0 — С. Чоботенко (80).

Безпрограшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах із Ворсклою триває 3 гри: 2 перемоги та нічия.

Цікаві факти та можливі події

  • Ворскла може забити 750-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч), а Маріуполь — 650-й (ще 3 м’ячі).
  • 290-й домашній матч Маріуполя в Чемпіонатах України.
  • Безвиграшна виїзна серія Ворскли з 14 вересня 2019 року триває в Чемпіонаті 10 ігор: нічия та 9 поразок.
  • Пропускний гостьовий серіал полтавців триває в УПЛ 10 ігор — 24 м’ячі.
  • Олександр Бабич біля керма Маріуполя проведе 80-й матч в УПЛ.
  • Безвиграшна серія азовців триває в Чемпіонаті 3 гри: =1-2.
  • Ворскла з 22 лютого цього року більше одного голу за матч в УПЛ не забиває.
  • 25-й гол в УПЛ може забити Владислав Кулач (Ворскла).
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