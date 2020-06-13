Барселона хоче придбати 19-річного таланта з Аргентини

19-річний форвард Велес Сарсфілд Тьяго Альмада цікавить каталонську Барселону.

Про це повідомляє goal.com

"Я знаю, що Барселона запитувала дані про Альмаду, але йому всього 19 років. Йому потрібно продовжувати рости. Якщо надійде приваблива для клубу і гравця пропозиція, ми, швидше за все, її розглянемо", - заявив менеджер клубу Пабло Кавальєро.