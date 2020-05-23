Джерело - Tribuna.com.
Захисник Барселони Нелсон Семеду хоче продовжити кар'єру у Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Раніше повідомлялося, що 26-річний гравець може перейти в Ювентус в рамках обміну на півзахисника Міралема П'янича.
Однак португалець зробив вибір на користь англійської команди, незважаючи на те, що вона може бути усунена від участі в Лізі чемпіонів.
У каталонський клуб за умовами угоди перейде захисник Жуан Канселу. Агентом обох футболістів є Жорже Мендеш.
Головний тренер містян Пеп Гвардіола зацікавлений у запрошенні Семеду і водночас готовий відпустити Канселу, гра якого його не влаштовує. Сторони близькі до домовленості.
Семеду - номінальний правий захисник, але може зіграти і зліва в обороні, де в Ман Сіті - Олександр Зінченко.