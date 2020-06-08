УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 25 туру

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За підсумками 25-го туру чемпіонату України Динамо вийшло на третє місце в турнірній таблиці.

Динамо у 25-му турі впевнено перемогло у Києві Олександрію – 5:1, набрало 49 очок та піднялося з четвертого на третє місце. Також 49 балів має Зоря, яка переграла Колос – 1:0. Луганчани випереджають киян за додатковими показниками.

Впевнено лідирує в чемпіонаті України Шахтар, який у 25-му турі здолав Десну – 3:2 – та набрав 65 очок.