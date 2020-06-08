УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 25 туру

Джерело - Чемпіон.
За підсумками 25-го туру чемпіонату України Динамо вийшло на третє місце в турнірній таблиці.
Динамо у 25-му турі впевнено перемогло у Києві Олександрію – 5:1, набрало 49 очок та піднялося з четвертого на третє місце. Також 49 балів має Зоря, яка переграла Колос – 1:0. Луганчани випереджають киян за додатковими показниками.
Впевнено лідирує в чемпіонаті України Шахтар, який у 25-му турі здолав Десну – 3:2 – та набрав 65 очок.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|25
|65
|2
|
Зоря
|25
|49
|3
|
Динамо
|25
|49
|4
|
Десна
|25
|46
|5
|
Олександрія
|25
|43
|6
|
Колос
|25
|26
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|25
|34
|8
|
Маріуполь
|24
|26
|9
|
Львів
|25
|22
|10
|
Ворскла
|24
|22
|11
|
Олімпік
|25
|20
|12
|
Карпати
|23
|14