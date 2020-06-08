Денисов: Інформація про Сьоміна у Динамо з'явилася після мого інтерв'ю

Ніяких переговорів не було і немає на сьогодні з Юрієм Сьоміним на предмет того, щоб він втретє очолив Динамо Київ.

Про це заявив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

"Цей тиждень запам'ятається тим, що несподівано з'явилося відразу кілька чуток про можливого наступника Олексія Михайличенка. Називалося ім'я турецького фахівця Ерола Булута, Юрія Сьоміна і Сергія Реброва.

Інформація про Юрія Сьоміна базувалася на моєму нещодавньому інтерв'ю з фахівцем. На включенні я запитав, чи шкодує він про те, що залишив Динамо.

Я контактував з найближчим оточенням Юрія Сьоміна ще до того, як він відреагував на ці чутки. Підтвердилося, що ніяких переговорів не було і немає на сьогодні з Юрієм Сьоміним на предмет того, щоб він втретє очолив Динамо Київ.

Стосовно інших кандидатам все на рівні чуток", - сказав Денисов.