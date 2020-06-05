 Дружина колишнього гравця Шахтаря: Мені погрожували смертю, обіцяли знайти і побити | Футбол | Champion.com.ua
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Дружина колишнього гравця Шахтаря: Мені погрожували смертю, обіцяли знайти і побити

Сьогодні 16:09 1215 0
У Бразилії було не легко через колір шкіри
Дружина колишнього гравця Шахтаря: Мені погрожували смертю, обіцяли знайти і побити
#Адріано, #Шахтар

Джерело - sportas.lt.

Дружині колишнього футболіста Шахтаря Луїса Адріано, який нині виступає в Бразилії за Палмейрас, росіянці Катерині Дорожко після весілля з бразильцем отримувала огидні повідомлення.

Про це заявила сама дружина гравця.

"Коли я почала ходити на футбольні матчі в Бразилії, фанати кричали: "Дивись, росіянка йде!" Довгий час я отримувала огидні повідомлення кожен день. Мені погрожували смертю, бажали, щоб мої батьки захворіли, а також обіцяли знайти мене і побити. Мені довелося пережити весь цей жах тільки тому, що я вийшла заміж за чорношкірого. Добре, що я дуже сильна психологічно і врешті-решт просто перестала звертати увагу на такі повідомлення.

Я вдячна своїм батькам за привиту мені здатність цінувати кожного. Я б ніколи не стала дискримінувати людей за кольором шкіри, волосся або за соціальним статусом. Всі ми люди. Половина моєї родини тепер чорношкіра, і я їх дуже люблю. Я боялася, що мене відштовхнуть, тому що я росіянка, у мене інший менталітет і т.д. Я не розумію, чому в світі стільки жорстокості. Любов і дружба не діляться за кольором шкіри. Якщо пекло і рай існують, то пекло тут, на землі. Я мрію, щоб усі люди стали більш чемними і мудрими, тому що майбутнє залежить від нас", - розповіла Дорожко.

Раніше, Зінченко висловив думку про матч Шахтар - Динамо.

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