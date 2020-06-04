Іспанський спеціаліст Хав'єр Клементе 15 років тому міг очолити київське Динамо.

Про це заявив футбольний агент Геннадій Перепаденко.

"Так, Хав'єр Клементе у 2005 році міг стати тренером Динамо. У керівництва Динамо вже з'явилися думки щодо запрошення іноземного тренера. Клементе на той момент два роки перебував у творчій відпустці. Останнім місцем роботи був Еспаньйол.

Я зв'язався з Хав'єром. Пропозиція його зацікавила. Перша зустріч відбулася в Монако. Потім брати Суркіси запросили його до Києва - подивитися базу в Кончі-Заспі, футбольну школу на Нивках. З'їздили на матч із Ворсклою у Полтаву.

Клементе поставив єдину умову - щоб не втручалися в тренерську роботу і селекцію. Вважаю, для українського клубу це був цікавий варіант. Хав'єр двічі вигравав чемпіонат Іспанії з Атлетіком Більбао, де традиційна ставка на місцевих вихованців - басків. Вважалося, що він дуже хороший у вихованні молодих гравців.

Думаю, що Суркіс не ризикнув довірити команду іноземному тренеру. 15 років тому це вважалося революційним кроком. Клементе було цікаво спробувати себе в новому проекті. Але в підсумку Хав'єр повернувся до Атлетіка" Більбао", - зазначив Перепаденко.