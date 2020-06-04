ПФЛ хоче закінчити сезон у Першій лізі, але ж вони просто не знають, як це зробити.

Про це заявив головний тренер Минаю Василь Кобін.

"Ми забезпечимо безпеку для футболістів і всього персоналу. Але, повторюся, це 1 матч, може 2. В Першій лізі таких поєдинків - 11. До речі, на днях прислали нам календар відновлення чемпіонату. Ми не згідні з ним. Це вбивство футболістів - ігри з 2-го на 3-4 день.

Як це встигнути? Наприклад, 30 липня ми граємо у Львові, 3-го серпня у Краматорську, а це 1200 км дороги, а через 4 дні після цього ми вдома приймаємо Волинь, і це може бути ключова гра! Як до неї підготуватися, якщо 2 з 4 днів - ми будемо в дорозі? Ну як це встигнути? Зрозуміло, що ПФЛ хоче закінчити сезон в Першій лізі, але ж вони просто не знають, як це зробити", - зазначив Кобін.