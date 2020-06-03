Джерело - tribuna.com.
Минай та Волинь хочуть простим шляхом підвищитися в класі.
Про це розповів спортивний директор ПФЛ Євген Мороз.
"Я не розумію Минай та Волинь, які захотіли простим шляхом підвищитися в класі. Коли мені представники Миная кажуть, що хочуть грати в Кубку України, а в чемпіонаті не продовжуватимуть грати - що це за позиція?
Або коли Волинь почала пересмикувати щодо медичного протоколу. Чи не розуміли, який буде частота тестування футболістів, що буде з хворими. В УПЛ теж були ці питання, але вони прийняли, почали готуватися, вирішили продовжувати чемпіонат.
Вони розуміли, що ці питання потрібно вирішувати. Але ж на той момент в УПЛ теж не був затверджений, як і у нас, медичний протокол змагальної частини. Волинь утрималася при голосуванні, а Минай виступив за те, щоб чемпіонат не продовжувати.
Більшість, яка було перед радою ліг, стало меншістю", - відзначив Мороз.
Нагадаємо, Інгулець вимагає в КДК визнати його право на 3 місце у Першій лізі.