У Першій лізі детально розбирали пункт регламенту з розподілом місць в таблиці - Мороз

У Першій лізі регламент приведений у відповідність до УПЛ.

Про це розповів спортивний директор ПФЛ Євген Мороз.

"Не могло бути так, щоб розподіляли місця в таблиці УПЛ за одними нормами, а в ПФЛ - по іншим. Ми привели наш регламент до відповідності регламенту УПЛ. Прописали чітко так само, як і там. Скопіювали і вставили.

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Перед початком сезону збирали всіх тренерів представників першої ліги. Ми з ними цей пункт розбирали детально. Ні у кого не виникало питань. Всі проголосували, що потрібно його приймати.

Зараз за нормами регламенту для команд з однаковою кількістю очок прописані пункти, за якими потрібно вважати. Інгулець не хоче враховувати пункт "в", в якому мова про більшу кількість забитих м'ячів у всіх матчах.

Ми рахуємо чотири команди, вони - дві, що це тільки Минай та Інгулець. Вони Оболонь-Бровар і Агробізнес відкидають, бо у них менше очок в очних матчах.

Це ж не ми вручну управляємо таблицею. Є програмне забезпечення, куди вносяться норми регламенту. У наступному сезоні будемо обговорювати цей пункт регламенту", - сказав Мороз.