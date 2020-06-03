Клуб не виконав правил фінансового фейр-плей

Турецький Трабзонспор дискваліфікований з єврокубків на один сезон через невиконання правил фінансового фейр-плею (ФФП).

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Трабзонспор буде змушений пропустити один з двох наступних сезонів в єврокубках - в залежності від того, коли зуміє пробитися в континентальні турніри.

Швидше за все, клуб пропустить наступний сезон, оскільки в нинішньому веде боротьбу з Башакшехіром за чемпіонство і, з великою долею ймовірності, фінішує в зоні єврокубків.

У 2016 році Трабзонспор підписав домовленість з УЄФА щодо дотримання ФФП, однак за підсумками 2019 фінансового року стало зрозуміло, що виконати умови угоди клуб не зможе.

Раніше, УЄФА пропонує дограти Лігу чемпіонів у новому форматі.