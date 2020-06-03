УЄФА пропонує дограти Лігу чемпіонів у новому форматі

Джерело - espreso.tv.
УЄФА розглядає можливість догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи у Лісабоні в форматі Фіналу восьми.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Найбільш ймовірний варіант, за якого обидва єврокубки будуть дограні в форматі Фіналу восьми, а усі зустрічі відбудуться у Лісабоні. Двохматчеві протистояння в раунді плей-оф, починаючи з 1/4 фіналу, будуть скасовані, а команди визначатимуть переможця в одній грі.
Остаточне рішення УЄФА оголосить 17 червня.
Раніше, УЄФА підготував новий план догравання єврокубків.