 Футболісти Карпат ще не скоро повернуться до футболу – лікар УАФ | Футбол | Champion.com.ua
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Футболісти Карпат ще не скоро повернуться до футболу – лікар УАФ

Сьогодні 12:29 459 0
Максим Бецко прокоментував ситуацію в Карпатах
Футболісти Карпат ще не скоро повернуться до футболу – лікар УАФ
#Карпати, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Гравцям Карпат доведеться перебувати поза футболом набагато довше, ніж два тижні.

Про це розповів секретар спортивно-медичного комітету Української асоціації футболу Максим Бецко.

"Людина, яка заразилася, здатний заразити велику кількість людей навколо себе. Така особливість цього вірусу, на жаль. Не вдалося уникнути поширення всередині команди тими заходами, які застосовувалися. Але не можна говорити, що хтось в Карпатах був в цьому винен. Не потрібно шукати винних.

Я б вважав зараз всіх контактними і такими, що перебувають під загрозою того, що все будуть позитивні.

Допустити до змагань можна тільки тих спортсменів, які за нормативними документами МОЗ вважаються здоровими, повністю вийшли з захворювання, навіть пройшли реабілітацію.

Так що хворі спортсмени, які зараз хворі, повернуться до гри ще не скоро. Це не буде через два тижні", - підсумував Бецков.

Раніше, УПЛ скасувала два найближчі матчі Карпат.

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