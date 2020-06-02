УПЛ скасувала два найближчі матчі Карпат

Сподіваються дограти пізніше

Джерело - УПЛ.

Після того, як Карпати поінформували про спалах коронавірусу в клубі і двотижневий карантин, УПЛ скасувала два найближчі поєдинки львівської команди.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Матчі Ворскла - Карпати в 25-му турі і Карпати - Дніпро-1 в 26-му скасовані.

І УПЛ, і Карпати розраховують, що матчі вдасться перенести на більш пізній термін.

Раніше УПЛ була змушена скасувати поєдинок Карпати - Маріуполь.

Львівська команда займає в таблиці останнє місце. Якщо вона не зуміє відновити сезон або їй будуть присуджуватися технічні поразки, то Леви вилетять в Першу лігу.